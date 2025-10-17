TÜİK Verilerine Göre Hanehalkı Tüketim Harcamalarında İstanbul’un Payı En Yüksek

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketim harcamalarının dörtte biri İstanbul İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti. Konut ve kira harcamalarına ise en yüksek payı yine İstanbul bölgesi ayırdı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Hanehalkı Tüketim Harcaması" verilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 15,0 ile Ege bölgesi yer alırken, bu bölgeyi izleyen Akdeniz bölgesinin payı yüzde 12,1 oldu. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,5 ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,3 ile Ortadoğu Anadolu ve yüzde 3,1 ile Doğu Karadeniz izledi.

Harcama türleri bazında bölgesel farklılıklar dikkat çekti

İstanbul bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken; eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 37,8'i, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 31,5'i, konut ve kira harcamalarının yüzde 27,8'i ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler harcamalarının yüzde 27,1'i İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan Ege bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 18,2'si, mobilya ve ev eşyaları harcamalarının yüzde 16,1'i, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 15,6'sı gerçekleşti.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 2,1 olurken; alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından yüzde 1,9, giyim ve ayakkabı harcamalarından ise yüzde 1,8 pay aldı.

Ortadoğu Anadolu bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 iken giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 3,3, bilgi ve iletişim harcamalarından ise yüzde 2,6 pay aldı.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı İstanbul bölgesi ayırdı

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 1.Düzey bölgelerinde hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,3 ile İstanbul iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 20,1 ile Kuzeydoğu Anadolu oldu.

Ulaştırma harcamalarına ayrılan pay en yüksek Batı Marmara bölgesinde oldu

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 24,3 ile Batı Marmara bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 14,6 ile Güneydoğu Anadolu oldu.

Gıdaya en yüksek payı Ortadoğu Anadolu bölgesi ayırdı

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 30,2 ile Ortadoğu Anadolu iken en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile İstanbul oldu.

Tüketim harcamalarından en fazla payı İstanbul İBBS 2. Düzey bölgesi aldı

Araştırma sonuçlarına göre İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 24,9'u İstanbul bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 8,3 ile Ankara bölgesi yer alırken; bunu yüzde 6,4 ile İzmir, yüzde 5,9 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgeleri izledi.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop ve yüzde 0,7 ile TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgeleri aldı. Bu bölgeleri yüzde 0,8 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 1,1 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Zonguldak, Karabük, Bartın izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı İzmir bölgesi ayırdı

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 2.Düzey bölgeleri arasında konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 27,8 ile İzmir iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,8 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari oldu.

Ulaştırma harcamalarına Balıkesir, Çanakkale bölgesi en yüksek payı ayırdı

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 25,7 ile alıkesir, Çanakkale bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 10,4 ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu.

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 33,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop iken en düşük olduğu bölge yüzde 15,9 ile İstanbul oldu.