TÜİK verilerine göre Adana nüfusunun yüzde 14,8'i gençlerden oluşuyor

TÜİK tarafından açıklanan 'İstatistiklerle gençlik, 2022 bülteni'ne göre, Adana nüfusunun 2 milyon 274 bin 106 kişiden oluştuğu ve bunun 337 bin 196'sını gençlerin oluşturduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye genelinde genç nüfusun oranı yüzde 15,2 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 337 bin 196'sını gençlerin oluşturduğu, Adana'da nüfusun yüzde 14,8'inin genç olduğu belirtildi.

TÜİK tarafından, 'İstatistiklerle gençlik, 2022 bülteni' açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 949 bin 817 kişi olduğu belirtildi. Genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturduğu ifade edildi. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfusun oluşturduğu üzerinde duruldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceğinin öngörüldüğü tahmin edildi.

Genç nüfusun yüzde 30,2'sinin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,1'inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 30,2'sinin 20-22 ve yüzde 21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 337 bin 196'sının gençlerden oluştuğu, Adana'nın yüzde 14,8 genç nüfus oranıyla Türkiye ortalamasının altında kalarak, daha fazla yaşlandığı görüldü.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yıl sonu itibarıyla, Mersin'in nüfusu ise 1 milyon 916 bin 435 kişi iken, bunun 275 bin 971'ini gençlerin oluşturduğu; Mersin'in yüzde 14,4'ünü genç nüfusun oluşturduğu ifade edildi. - ADANA