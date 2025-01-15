TÜİK Ücretli Çalışan İstatistikleri: Sayı Yıllık %2,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri'nin Kasım 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 301 bin 629 kişi iken, 2024 yılı Kasım ayında 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

TÜİK'in verilerine göre, ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,5 arttı.