Tüik: "Türkiye'de Geçen Yıl 266 Bin 855 Adet Ölümlü Yaralanmalı Trafik Kazası Meydana Geldi"

Toplam ölü sayısı yüzde 3,0 azaldı, yaralı sayısı ise yüzde 9,8 arttı

Türkiye'de 2024 yılında 2023 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,9, toplam kaza sayısı yüzde 9,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 13,5, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 9,1 ve yaralı sayısı yüzde 9,8 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 3,0 azaldı.

Türkiye'de 2024 yılında 100 bin taşıt başına 20,3 trafik kazası ölümü meydana geldi

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken 2024 yılında 31,3 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2023 yılında 6 bin 548 iken 2024 yılında 6 bin 352 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken 2024 yılında 20,3'e geriledi.

Trafik kazası ölümleri en fazla Ankara'da meydana geldi

Türkiye'de 2024 yılında il düzeyinde en fazla ölü sayısı 325 ölüm ile Ankara'da, en fazla yaralı sayısı 41 bin 414 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 4 ölü ile Ardahan'da, en az yaralı sayısı ise 331 yaralı ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

Türkiye'de karayolu trafik kazası ölü sayısında ilk 10 il, 2024

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın 228 bin 120'si yerleşim yeri içinde 38 bin 735'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 56,4'ü, yaralanmaların yüzde 80,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 43,6'sı yaralanmaların ise yüzde 19,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 48,4'ünü sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2024 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 48,4'ü sürücü, yüzde 30,6'sı yolcu, yüzde 21,0'ı ise yayadır. Yaralanan kişilerin ise yüzde 52,7'si sürücü, yüzde 36,3'ü yolcu, yüzde 11,0'ı ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 69,3'ünün erkek, yüzde 30,7'sinin kadın olduğu görüldü. Son on yılda 28 bin 8 sürücü, 20 bin 646 yolcu, 14 bin 108 yaya öldü.

İncinebilir yol kullanıcıları toplam ölümlerin yüzde 42,2'sini oluşturdu

İncinebilir yol kullanıcıları olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2024 yılındaki ölü sayısı 2 bin 681, yaralı sayısı ise 162 bin 295 olarak gerçekleşti. Böylece incinebilir yol kullanıcıları 2024 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 42,2'sini, 385 bin 117 yaralanmanın ise yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Yayalar bin 331 ölü sayısı ile 2024 yılındaki toplam 6 bin 352 ölümün yüzde 21,0'ını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 681 ölümün yüzde 49,6'sını oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 229 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin yüzde 19,3'ünü oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının yüzde 45,8'ini oluşturdu.

Yayalar 42 bin 486 yaralı sayısı ile 2024 yılındaki toplam 385 bin 117 yaralının yüzde 11,0'ını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 162 bin 295 yaralının yüzde 26,2'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise 109 bin 832 yaralı sayısı ile toplam yaralı sayısının yüzde 28,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının yüzde 67,7'sini oluşturdu.

65 yaş ve üzeri kişiler trafik kazası ölümlerinin yüzde 20,5'ini yaralanmalarının ise yüzde 6,5'ini oluşturdu

Trafik kazası ölümleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 10,1'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 15,1'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 54,2'sini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 20,5'ini oluşturdu.

Yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralı sayısının yüzde 17,7'sini, 18-24 yaş grubu yüzde 24,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 51,3'ünü, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 6,5'ini oluşturdu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 392 bin 740 taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2024 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 392 bin 740 taşıtın yüzde 41,8'i otomobil, yüzde 31,5'i motosiklet, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si bisiklet, yüzde 2,0'ı çekici, yüzde 1,8'i otobüs, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,2'si bilinmeyen, yüzde 0,8'i traktör, yüzde 0,7'si elektrikli skuter ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tren, tramvay, at arabası taşıtlarından oluştu. Son on yılda Türkiye'de ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına toplam 3 milyon 116 bin 872 taşıt karıştı.