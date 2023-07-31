Tüik: Turizm Geliri İkinci Çeyrekte Yıllık Yüzde 23,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu.

TÜİK, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre turizm geliri; ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli kişilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 17,2 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 artarak 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 1 milyon 676 bin 147 kişi ile yurt dışında ikamet eden kişiler oluşturdu. Bu çeyrekte ülkeden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması ise 83 dolar olarak hesaplandı.

SPOR, EĞİTİM, KÜLTÜR HARCAMASI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 158,2 ARTTI

Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 158,2, yeme-içme harcamaları yüzde 45,4, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 38,6 arttı. Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 69,7 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 18,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli yurttaşlar da Türkiye'ye yüzde 69,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 67 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türklerin harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDENLER GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 72,7 ARTTI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden yurttaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.