TÜİK, Tüketici Güven Endeksi'nde Düşüş Kaydetti

Güncelleme:
TÜİK, Tüketici Güven Endeksi Eylül 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Güven Endeksi ağustos ayında 84,3 iken eylülde yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9'a düştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
