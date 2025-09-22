TÜİK, Tüketici Güven Endeksi'nde Düşüş Kaydetti
Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında 84,3 olan değerini Eylül ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 83,9'a düşürdü.
Kaynak: ANKA / Güncel