Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Söz sırası babaya geldi
Dosyaya eklenmeyen detaya isyan etti: Bunu nasıl unutursunuz?
Narin duruşmasında Nevzat Bahtiyar'dan kafa karıştıran sözler
Duruşmada verdiği cevap avukatın da dikkatini çekti
Yasağın kalktığı Suriye'de sokak ortasında döviz satışı yapılıyor
Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
AK Parti'ye dönüş sinyalleri veren Davutoğlu'na kötü haber
Davutoğlu'na kapıları kapattı

TÜİK'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt: 'Pinpon Topu ve Bakır Çubuk Sepette Yok'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetine dair yanlış iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, pinpon topu ve bakır çubuğun tüketici fiyat endeksi madde sepetinde yer almadığı vurgulandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetine yönelik iddialarına ilişkin "Pinpon topu ve bakır çubuk, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı'nın bu ifadelerini birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Böylece kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden, teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Pinpon topu ve bakır çubuk TÜFE madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sepette temel gıda maddeleri ve düzenli ödemeler yer alıyor

Açıklamada, TÜİK'in, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesapladığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK kalite güvencesi çerçevesinde de tanımlanmış 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır. TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hane halkının düzenli ödemeleri yer almaktadır. Bu yıl itibarıyla 406 maddeden oluşan sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır."

Açıklamada, TÜİK'in, TÜFE hesaplamaları için kullandığı sepette yer alan mal ve hizmetlerin listesinin internet sitesinde şeffaf şekilde yayımlandığına işaret edilerek, söz konusu linke de "https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo'p=SfsIA4YJ25XvZaN6h8aXc7CnuXSdAw7tBg3cnf3R TfS67i2ebtPuyiQpBtqWe9ns" yer verildi.

TÜİK'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt: 'Pinpon Topu ve Bakır Çubuk Sepette Yok'
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
img

Düşen yolcu uçağının içinden görüntüler ortaya çıktı
img

Terör örgütü Suriye'de ilerliyor mu? MSB son noktayı koydu
img

Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Muhammed Nur Nahya'nın asgari ücret videosu viral oldu
40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
Narin cinayeti duruşmasında tanık çoban ağlama krizine girdi
Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
Asgari ücrete yapılan zam sonrası marketler etiket değiştirmeye başladı
Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
Türkiye'nin yanı başında büyük ayaklanma! Operasyon başlattılar

Son Dakika Haberleri

Ceren Azak kimdir? Ceren Azak kaç yaşında, nereli? (Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı) YENİ YIL MESAJLARI | 2025 yılı için en anlamlı, duygusal yeni yıl mesajları! 31 Aralık yılbaşında televizyonda hangi diziler ve programlar var? 2024 yılbaşı gecesi diziler yok mu? Rıza Kalkavan kimdir? Rıza Kalkavan öldü mü, neden öldü? Squid Game 2. sezon oyuncuları kim? Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı izle! MONACO ANADOLU EFES maçı şifresiz, donmadan, HD izleme linki BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU! 27 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.