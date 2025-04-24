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TÜİK'ten Aktif Yaşlanma Endeksi 2024 Duyurusu

TÜİK'ten Aktif Yaşlanma Endeksi 2024 Duyurusu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Aktif Yaşlanma Endeksi, 2024' haber bülteninin 25 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Aktif Yaşlanma Endeksi, 2024" haber bülteninin yarın saat 10.00'da yayımlanacağını bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan 'Aktif Yaşlanma Endeksi 2024' haber bülteni 25 Nisan 2025 tarihinde, saat 10.00'da yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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