TÜİK'ten 2024 Bitkisel Üretim Tahminleri: Tahıl Üretiminde Azalma, Sebze ve Meyve Üretiminde Artış

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Bitkisel üretim 2. tahmini" verilerini açıkladı. Buna göre bitkisel üretimin bir önceki yıla göre tarla ürünlerinde azalacağı, meyve ve sebze grubunda ise artacağı tahmin edildi.

TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileriyle elde edilen "Bitkisel Üretim 2. Tahmini" verilerini açıkladı. Üretim miktarlarının, 2024 yılı ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,2 azalacağı; sebzelerde yüzde 6,0, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,5 oranında artacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Tahıl üretiminin 2024 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Verilere göre ayrıca tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında azalarak yaklaşık 39,2 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 5,5 oranında azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 10,9 oranında azalarak 8,2 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 18,0 oranında azalarak 250 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4,6 oranında azalarak 391 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 8,3 oranında azalarak yaklaşık 8,3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 580 bin ton, 275 bin ton ve 400 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 14,0 oranında artarak 6,5 milyon ton üretileceği tahmin edildi. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 26,5 oranında artarak 174 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 2,4 oranında artışla yaklaşık 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Sebze üretiminin 2024 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,0 artarak yaklaşık 33,7 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 10,1, kuru soğanda yüzde 5,3, salçalık-kapya biberde yüzde 19,9 oranında üretim artışı; hıyarda yüzde 6,3, sivri biberde yüzde 3,3, beyaz lahanada yüzde 4,4 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2024 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artarak yaklaşık 28,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 3,0, çilekte yüzde 9,1 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 9,5, kirazda yüzde 1,4, narda yüzde 11,5, üzümde yüzde 4,3 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü.