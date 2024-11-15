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TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı: Yıllık Artış %35,46

TÜİK Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni Açıkladı: Yıllık Artış %35,46
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TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Ekim 2024 itibarıyla yıllık artış %35,46, aylık artış ise %5,03 olarak kaydedildi. Turunçgillerdeki artış ise dikkat çekti.

(ANKARA) - TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 35,46, aylık ise yüzde 5,03 arttı.

TÜİK'in, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, Tarım-ÜFE'de 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,46 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,55 artış oldu.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,34 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,56 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,23 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 13,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,82 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 185,25 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 85,17 artış ile turunçgiller oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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