Tüik: Şubat Ayında Dış Ticaret Açığı Yüzde 14,8 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; şubat ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 5,9 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,0 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Şubat ayında yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan 19 milyar 127 milyon dolara geriledi. Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalarak 20 milyar 996 milyon dolardan 20 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,1 oldu.

Dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 14,8 arttı

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 75,7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72,8'e geriledi.

Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 18,2 arttı

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artarak 12 milyar 952 milyon dolardan 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 76,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti. Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 72,7, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 oldu. İthalatta, 2025 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 72,8, sermaye mallarının payı yüzde 12,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,4 oldu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 689 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 195 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 86 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 12 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,0'ını oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 470 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 565 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 76 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 977 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 542 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 143 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 269 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 234 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,2'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 261 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 628 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 997 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 699 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,3, ithalat yüzde 0,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,8, ithalat yüzde 6,0 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,6'ya ulaştı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,5'tir. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 olurken yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4 oldu. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 76,9 olarak kaydedilirken Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,3'e ulaştı.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Şubat ayında 18 milyar 851 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 18 milyar 851 milyon dolar, ithalat yüzde 1,8 artarak 26 milyar 772 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 7 milyar 78 milyon dolardan, 7 milyar 921 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 73,1 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 70,4'e geriledi.

İhracat 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 38 milyar 123 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 38 milyar 123 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 artarak 53 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,7 artarak 13 milyar 954 milyon dolardan, 15 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 72,7 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 71,0'a geriledi.