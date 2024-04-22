TÜİK Şubat Ayı Hizmet Üretim Endeksi Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Bir önceki aya oranla artış ise yüzde 2,7 oldu.

TÜİK Şubat ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 15,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7,5 arttı.

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3 konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 3,0 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde artış ise yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2 artış sağlanırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,1 idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,2 azaldı.