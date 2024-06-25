TÜİK Protestosu Davası Ertelendi

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yöneticilerinin TÜİK'i protesto ettikleri için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları ve karar çıkması beklenen dava, 9 Temmuz'a ertelendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu önceki dönem Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, Eğitim-İş önceki dönem Denetleme Kurulu Başkanı Suat Sadış, Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen ve Denizli İl Başkanı Namık Kemal Aydoğan'ın TÜİK'i protesto ettikleri için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıkları davanın duruşması, Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

"Mütalaa tamamıyla polis fezlekesi dikkate alınarak hazırlanmış"

Karar çıkması beklenen duruşmada, dosyaya yeni atanan savcı ayrıntılı inceleme yapmak için süre talep etti. Ardından konuşan avukat Burak Sabuncu, "Mütalaa tamamıyla polis fezlekesi dikkate alınarak hazırlanmış. Deliller toplanmamıştır. Beş ayrı sanığın fiillerine ilişkin bir ayrıştırma yapılmamıştır. Bağımsız bilirkişi talep etmemize rağmen mahkemeniz henüz bir karar vermedi. Görüntü tespit tutanağını dosyanın tarafı olan kolluk kuvveti hazırlamıştır. Bu çelişkinin esas alınamayacak rapor üzerinden hazırlandığı dikkate alındığında buna itibar edilmemeli" dedi.

"Ortada bir suç yok"

Avukat Doğan Erkan ise "Ortada bir suç yok. Bu sendikal faaliyetin doğasıdır. Sendikalar zaman zaman kamu kurumlarını protesto eder. Bu bir barışçıl protestodur. Bunun dışına çıkıldığına dair dosyada herhangi bir maddi delil yoktur. Yeni cumhuriyet savcısının dosyaya dair süre istemesini olumlu buluyorum çünkü mütalaa Anayasa'ya aykırıdır. Polis 'dağılın' dedi diye bir eylemcilerin dağılmaması bir suç değildir. Bu polisin keyfiyetine bırakılacak bir şey değil. Dolayısıyla bu mütalaa üzerinden ceza hükmü kurulamaz. Bu aşamada derhal beraat kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme duruşmayı 9 Temmuz saat 15.00'a erteledi.

Dört buçuk yıl hapis cezası istenmişti

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun, 9 Haziran 2022'de açıklanan enflasyon oranlarını protesto için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde düzenlediği eylemde gözaltına alınan 5 sendika yöneticisinin 4,5'ar yıla kadar hapsi istenmişti.