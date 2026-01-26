Haberler

Tüik: Ocak Ayında Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektöründe Azaldı; Hizmet ve İnşaat Sektöründe Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güven endekslerini yayımladı. Hizmet ve inşaat sektörlerinde artış görülürken, perakende ticarette düşüş yaşandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ocak 2026" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.

