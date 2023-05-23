TÜİK: Nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, kaydı yapılan taşıt sayısının, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalırken; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, kaydı yapılan taşıt sayısının, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalırken; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2023'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.