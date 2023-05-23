TÜİK: Nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, kaydı yapılan taşıt sayısının, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalırken; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttığını açıkladı.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydedildiğini, kaydı yapılan taşıt sayısının, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalırken; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 arttığını açıkladı.
TÜİK, Nisan 2023'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında 179 bin 504 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 45,2'sini motosiklet, yüzde 37,7'sini otomobil, yüzde 9,8'ini kamyonet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı. Motosiklette yüzde 5,1 artarken; özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı. Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 50,9 arttı. Minibüste yüzde 119,5, motosiklette yüzde 85,7, kamyonda yüzde 37, kamyonette yüzde 31,1, otomobilde yüzde 30,4, traktörde yüzde 25,9, otobüste yüzde 17,8 artarken; özel amaçlı taşıtta ise yüzde 14,6 azaldı.KAYITLI TAŞIT SAYISI 27 MİLYON'DAN FAZLATrafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, nisan ayı sonu itibarıyla 27 milyon 114 bin 311 oldu. Taşıtların yüzde 53,6'sını otomobil, yüzde 16,1'ini motosiklet, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.1 MİLYONDAN FAZLA TAŞITIN DEVRİ YAPILDINisan ayında 1 milyon 25 bin 170 taşıtın devri yapıldı. Taşıtların yüzde 69,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ocak-nisan döneminde 272 bin 378 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Otomobillerin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 20,8'i dizel, yüzde 9'u hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG'li. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.