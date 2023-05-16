TÜİK: Nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında konut satış sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalışla 85 bin 652 olduğunu açıkladı.

TÜİK, nisan dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16,3 oranla konut satışlarında en yüksek paya sahip oldu. 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara ikinci, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir üçüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu. Ocak-nisan döneminde konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1024 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 13 bin 483 oldu. Nisan ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları izledi.