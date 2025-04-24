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TÜİK, Nisan Ayı Güven Endekslerini Açıkladı

TÜİK, Nisan Ayı Güven Endekslerini Açıkladı
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TÜİK, 2025 yılı Nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin güven endekslerinde azalma kaydedildi. Hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe ise yüzde 4,2 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe ise yüzde 4,2 azaldı.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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