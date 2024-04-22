TÜİK, Nisan 2024 Tüketici Güven Endeksi Verilerini Açıkladı

(ANKARA) - TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 2,3 azalarak yüzde 65 gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 5 artarak 82,9 gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4,4 artarak 78,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,2 azalarak 95,8 oldu.