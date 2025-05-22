TÜİK Mayıs Ayı Güven Endekslerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Verilere göre güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 3,9 arttı.

TÜİK, mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayıs ayında bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,3, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,6 arttı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 1,1 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksinde son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,6, azaldı. 3 aylık dönemde mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 2,4 arttı.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 2,3, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,5 artış gerçekleşti.