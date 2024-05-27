TÜİK, Mayıs Ayı Güven Endeksini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aynı kaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektöründe ise yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

(TÜİK), mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Buna göre, güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 seviyesinde gerçekleşti. Perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalarak 111,7 ve inşaat sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 oldu.