TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kubaloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kubaloğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğraflarına oy veren Kubaloğlu, "Spor"da ise Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.
Kubaloğlu, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" isimli fotoğraflarını oyladı.