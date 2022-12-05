TÜİK: Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39

TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranını yüzde 2,88 olarak açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu. ENAG grubu ise Kasım ayında enflasyonun yüzde 4,24 arttığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yüzde 2,88 oldu. TÜİK, Türkiye'de yıllık bazda enflasyonun yüzde 84,39 olarak tespit edildiğini duyurdu.

TÜİK'ten yapıaln açıklamada, "TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti" denildi.

Ekim ayındaTÜFE yüzde 3,54 artmış, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

En yüksek fiyat artışı ulaştırmada

TÜİK'in verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Ulaştırmayı yüzde 102,55 ile "gıda ve alkosüz içecekler" grubu izledi. En yüksek fiyat artışının yaşandığı üçüncü grup ise "ev eşyası" oldu.

TÜİK verilerine göre, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 170,70

Bağımsız iktisatçılardan oluşan ENAG grubu da TÜİK ile aynı gün kendi hesapladıkları Kasım ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. ENAG, Kasım ayında TÜFE'nin yüzde 4,24 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 170,70 olduğunu duyurdu.

ENAG'ın verilerine göre, Kasım ayında en yüksek fiyat artışının yaşandığı grup yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı; bu grubu yüzde 14,26 fiyat artışı ile ev eşyası izliyor.

DW/BÖ, JD