TÜİK Kasım Ayı Güven Endeksleri: Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektörlerinde Artış

TÜİK, "Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri" Kasım ayı verilerini açıkladı. Açıklanan endekslerin verilerine göre Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1, perakende ticaret sektöründe 0,9 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 artış gösterdi.

Ayrıca mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1 oranında 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe ise yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.