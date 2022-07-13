TÜİK: İşsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 10,9

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, mayıs ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre düşüş kaydederek yüzde 10,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve üstü yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mayıs 2022'de, bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. Bu da işsizlik oranının 0,3 puanlık azalış ile Nisan ayındaki yüzde 11,02'den yüzde 10,9 seviyesine düştüğü anlamına geliyor. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 9,5; kadınlarda ise yüzde 13,8 olarak gerçekleştiği belirtildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3'e yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 17,6; kadınlarda yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 47,8

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Mayıs ayında, bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi olurken, istihdam oranıysa 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken, kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise, Mayıs 2022'de bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi oldu. Çalışmak isteyip işsiz olanlarla, çalışmakta olanların oluşturmuş olduğu oranı gösteren işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2; kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

Deutsche Welle / Güncel