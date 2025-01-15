TÜİK: İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 10,8 Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Üretim Endeksi'nin 2024 yılı Kasım ayının verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı.

TÜİK'in verilerine göre İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 8,3 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksindeki artış ise yüzde 0,9 oldu.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.