TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik Araştırması: Gençlerin Yüzde 54'ü Mutlu

(ANKARA) - TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik araştırmasına göre, 2023'te 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 54'ünün mutlu olduğu saptandı. Bunların arasında genç erkeklerin yüzde 52,7'sinin, genç kadınların da yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Gençlik, 2023 Raporunu yayınladı.

TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik araştırması, 2023 verilerine göre, Türkiye'nin 85 milyon 372 bin 377 olan nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'unu 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturuyor. Toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturan genç nüfusun yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kadın nüfustan oluşuyor.

GENÇ ERKEKLERİN YÜZDE 96,4'Ü; GENÇ KADINLARIN YÜZDE 86,8'İ HİÇ EVLENMEDİ

TÜİK'e göre; genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, genç erkek nüfusun 2023 yılında yüzde 96,4'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,5'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken, genç kadın nüfusun yüzde 86,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 12,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

GENÇLERİN YÜZDE 54'Ü MUTLU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre ise 2023 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 olarak belirlendi.

GENÇ ERKEKLERİN YÜZDE 52,7'Sİ; GENÇ KADINLARIN DA YÜZDE 55,4'Ü MUTLU

Kendini mutlu olarak hisseden 18-24 yaş grubundaki erkek nüfusun oranı yüzde 52,7 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 34,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 13,2 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı yüzde 55,4 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 32,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,2 şeklinde saptandı.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI OLARAK YÜZDE 45,5 İLE SAĞLIK İLK SIRADA

Aynı araştırmanın sonuçlarına göre 2023 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,5 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 42,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 25,6 ile başarı ve yüzde 15,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 49 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,7 ile başarı ve yüzde 16,6 ile sevgi takip etti.

GENÇLERİN YÜZDE 75,2'Sİ İŞİNDEN MEMNUN

Ayrıca 2023 yılında, gençlerin yüzde 75,2'si çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 47,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,6, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,6 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 74,4 ve yüzde 46,1 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 65,5'İ ALDIĞI EĞİTİMDEN MEMNUN

Öte yandan, gençlerin yüzde 65,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 62,1 iken genç kadınlarda yüzde 69,2 oldu.

İNTERNET KULLANAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 97,5 OLDU

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre de internet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022 yılında yüzde 96,9 iken 2023 yılında yüzde 97,5 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2022 yılında yüzde 97,6 iken 2023 yılında yüzde 98,4, genç kadınlarda ise 2022 yılında yüzde 96,1 iken 2023 yılında yüzde 96,6 oldu.

(BİTTİ)