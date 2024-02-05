TÜİK'in Enflasyon Verileri Tartışma Yaratıyor

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Halkın enflasyonunu ölçen ENAG, Ocak 2024 enflasyonunu aylık 9,38 olarak açıkladı. Yargı kararına rağmen 20 aydır enflasyon sepetini açıklamayan TÜİK ise Ocak 2024 için aylık yüzde 6,70. Yılda bir başkanı 'görevden affını' isteyen Merkez Bankası ise 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak öngörüyor. Türkiye, 'Ben ekonomistim' diyenin kendi iktidarını devam ettirmek için aldığı hatalı kararlarla savruluyor" dedi.

TÜİK, bugün ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayı enflasyonu aylık yüzde 6,70; yıllık bazda ise yüzde 64,86 oldu. TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, konuya ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Biçer Karaca'nın açıklaması şöyle:

"TÜİK yargı kararına uymuyor. Halkın enflasyonunu ölçen ENAG, Ocak 2024 enflasyonunu aylık 9,38 olarak açıkladı. Yargı kararına rağmen 20 aydır enflasyon sepetini açıklamayan TÜİK ise Ocak 2024 için aylık yüzde 6,70. Yılda bir başkanı 'görevden affını' isteyen Merkez Bankası ise 2024 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak öngörüyor. Sarayın sefası sürüyor, halkın sefaleti derinleşiyor. Maaşlar zamlı haliyle cebe girmeden eriyor. Türkiye, 'Ben ekonomistim' diyenin kendi iktidarını devam ettirmek için aldığı hatalı kararlarla savruluyor."