Tüik'in "bitkisel Üretim-2024" Tahmini: Tahıl Üretim Azalacak, Meyve ve Sebze Üretiminde Artış Olacak

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Bitkisel Üretim 2024 yılı 1. tahmini"ni açıkladı. Buna göre, bitkisel üretim geçen yıla göre tarla ürünlerinde azalacak, meyve ve sebze grubunda ise artacak.

TÜİK'in tahminine göre, tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 2'lik azalma, sebze, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 9'luk artış olacak.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 4,5 oranında azalarak 21 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 8,7 oranında azalarak 8,4 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 2,4 oranında azalarak 400 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 5,6 azalarak yaklaşık 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Tahmine göre, yumru bitkilerden patates bir önceki yıla göre yüzde 14,0 oranında artacak, şeker pancarı üretimi ise yüzde 2,1 oranında azalarak 23 milyon tona düşecek.

Sebze grubu ürünlerinde ise domateste yüzde 9,0, kuru soğanda yüzde 7,7, salçalık-kapya biberde yüzde 16,4 oranında üretim artışı, salatalık yüzde 4,8, sivri biberde yüzde 3,3, kırmızı lahanada ise yüzde 7,6 oranında azalma olacak.

Zeytin üretiminde ise yüzde 90,8 oranında artış tahmin ediliyor.