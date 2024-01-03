TÜİK'in Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK'in Aralık ayı verilerine göre enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre ise gerçek rakam bunun iki katı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'ün enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, 2022 yılının Aralık ayına göre en az fiyat artışı yaşanan grup yüzde 40,39 ile konut, aynı dönemde en fazla fiyat artışının olduğu grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu. Aylık kıyaslamalarda ise, bir önceki aya oranla en az artış, yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabıda, en yüksek artış ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültürde kaydedildi. ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 127,21

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı rakamlara göre ise Aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,12, yıllık bazda ise yüzde 127,21 olarak kayıtlara geçti.

ENAG açıklamasına göre Aralık'ta Kasım ayına göre en az fiyat artışı yüzde -0,77 ile konut grubunda, en yüksek artış ise yüzde 13,43 ile ev eşyası kaleminde gerçekleşti. ENAG, "Aralık ayında devletin yönettiği ve yönlendirdiği ve enflasyon sepetinin yüzde 20-25'ni kapsayan madde fiyatlarındaki baskılama enflasyon oranını da aşağılara çektiğini" ve bunun "Ücretlere yansıyacak enflasyon farkını azalttığını" kaydetti.