TÜİK ile Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda veriye dayalı çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sıfır atık alanındaki çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amacıyla 'İş Birliği Protokolü' imzalandı.

İstanbul'da düzenlenen törende protokole TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş imza attı. Protokolle birlikte sıfır atık alanındaki verilerin sağlıklı, güvenilir ve nitelikli biçimde toplanması, analiz edilmesi ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması hedefleniyor. Ayrıca, Sıfır Atık Vakfı bünyesinde kurulacak 'Sıfır Atık Veri Merkezi' çalışmalarına TÜİK'in uzmanlık ve teknik desteğiyle katkı verilecek.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE ALAKALI VERİLERİ DÜZENLİ OLARAK İŞLEYECEĞİZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanacak bu iş birliği protokolü, sürdürülebilir bir gelecek yolculuğumuzda kritik bir dönüm noktasıdır. Bilindiği üzere 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlamış ve 2019'da Birleşmiş Milletler çatısı altına taşınarak bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan 'Sıfır Atık Hareketi' bugün yapmış olduğu Uluslararası 'Sıfır Atık Veri Merkezi' iş birliği protokolüyle beraber çalışmalarımızı farklı bir noktaya taşımış bulunuyoruz. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla; 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Yine aynı genel kurul kararıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Birleşmiş Milletler Üyesi Ülkelere danışmanlık verecek, tavsiyeler verecek bir kurulun kurulmasına karar verildi. Bugün Birleşmiş Milletler 'in, Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun aldığı kararlarla verdiği tavsiye niteliğindeki kararlarla sıfır atık alanında dünyaya ilham oluyor. Dünyaya ışık oluyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezimizi, Birleşmiş Milletlerin 'Çevre' Programı ve bazı Birleşmiş Milletlerin organizasyonları da destekliyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak akademinin ve verilerin önemine inanıyoruz. Bugün, TÜİK Başkanımızla beraber imzaladığımız bu protokol neticesinde: Türkiye'nin 81 ilinde sıfır atık, çevre, iklim değişikliğiyle alakalı verileri düzenli olarak işleyeceğiz. ve bu veriler ışığında çalışmalarımızı gözden geçireceğiz" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Ağırbaş, "Vatandaşlarımız da, kurumlarımız da bu verileri düzenli olarak paylaşarak yeni stratejiler geliştirmenin yolunu arayacağız. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak şuna inanıyoruz. 85 milyon vatandaşımızın her birinin fikri bizim için önemli. Vatandaşlarımızla, istişare ederek, ortak akıl, ortak paydada buluşma niyetindeyiz. Sıfır atığı, çevre, iklim değişikliğini biz siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. ve bu konuyu siyaset üstü gördüğümüz için toplumun bütün paydaşlarıyla düzenli olarak buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini düzenli olarak dinliyor ve istişare ediyoruz. Aldığımız fikirlerle, aldığımız görüşlerle çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni yol haritaları ve yeni stratejiler belirleyerek Türkiye'nin daha müreffeh ve gelecekte çocuklarımızın daha yaşayabilir bir çevreyle daha yaşayabilir bir iklimle kalması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Sıfır atık, çevre, iklim değişikliği bu konular dünyanın gündeminde olan konular. Bizler bugünden itibaren bu konularla alakalı önlem almazsak yarın çok büyük felaketlere sebep olabiliriz. Dünya bir çöp krizine doğru sürükleniyor, iklim krizine doğru sürükleniyor. ve biz buna dur demek için, farkındalık oluşturmak için dünyanın her yerinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'de bakanlıklarımızla çalışmalarımız var. Suyun korunmasıyla alakalı, suyun verimliğiyle alakalı, gıda israfının azaltılmasıyla alakalı, sıfır atık çevre ve iklim değişikliğiyle alakalı bugün yaptığımız bütün çalışmaların alt tabanını oluşturacak, verileri sağlayacak merkezimizin kuruluşunu buradan ilan etmek istiyorum. Bu imzayı attığımız yerin çok önemli bir yeri var. Birleşmiş Milletler 'in çevre programı ile beraber kurmuş olduğumuz 'İstanbul Çevre Merkezi' nde bu imzayı atmış olduk. Bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrardan TÜİK başkanımıza ve TÜİK ailesine teşekkür ediyorum. Bizlere bu vakfı kuran ve bu vizyonu gösteren kurucumuz, onursal başkanımız Emine Erdoğan Hanım'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. ve kendilerinin selamlarını iletmek istiyorum. İnşallah daha güzel, daha farklı programlarda buluşmak dileğiyle diyorum" dedi.

'SEFERBERLİK HALİNDE TÜM PAYDAŞLARIN AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI GEREKTİRİYOR'

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya, "Başkanımın da ifade ettiği gibi çevre konusu, iklim değişikliği konusu şu anda dünyanın ana gündemi haline gelmiş durumda. Çünkü; iklim değişikliği ve biyoçeşitlilikteki azalma, maalesef gündelik hayatta hepimizin karşısına çıkan sorunlar haline gelmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak biz, bu konuda uluslararası ilkeler çerçevesinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızla beraber belediyelerimizden, özel sektör kuruluşlarımızdan, hane halklarımızdan birtakım veriler topluyoruz ve ülkemiz adına bu verileri uluslararası kuruluşlara iletiyoruz, yayınlıyoruz. Tabii ki Başkanımızın da ifade ettiği gibi çevre konusu şu anda siyaset üstü, hatta küresel siyaset üstü bir hal almış durumda. Dolayısıyla geniş çaplı bir kampanya ile bir seferberlik halinde tüm paydaşların aktif bir şekilde çalışmasını gerektiriyor. Sadece kamu kurumları olarak biz değil, sivil toplum örgütleri ve akademi de bu sürecin içerisinde beraberce çalışmak zorundayız. Dolayısıyla bu imzalamış olduğumuz protokol çok önemli bir rol ifade ediyor diye düşünüyorum. Sivil toplumun öncüsü olarak bu şekilde bir vakfın Hanımefendi tarafından kurulmuş olması, Beyefendi'nin bu konudaki liderliği, Çevre Bakanımızın bu konudaki sahiplenmesi bizleri gerçekten şevklendiriyor. Bu konuda çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. Böyle bir vakıfla beraber kamu-sivil toplum iş birliğini hayata geçirecek olmamız, akademiyi de dahil ederek inşallah milletimize ve dünyaya faydalı işler ortaya koyacak olmanın heyecanı bizleri mutlu ediyor" dedi.