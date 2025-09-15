TÜİK: Hizmet Üretim Endeksi Temmuz 2025'te Yıllık %2,5 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Hizmet Üretim Endeksi"nin Temmuz 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,5 arttığını bildirdi.

TÜİK, Temmuz 2025'e ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,6, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 14,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı

Hizmet üretim endeksi 2025 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,7 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,3 arttı. İdari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 1,4 azalma oldu.