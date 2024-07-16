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TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi'ni Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek, bilgi ve iletişim hizmetleri artarken, bilimsel ve teknik hizmetler azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; endeks 2024 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 0,8, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı. Hizmet Üretim Endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4, mesleki, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,0 artarken, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı.

Hizmet Üretim Endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 0,4 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde artış ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,5 artış yaşanırken; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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