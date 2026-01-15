Haberler

Tüik: Hizmet Üretim Endeksi Kasım Ayında Yıllık Yüzde 4 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, hizmet üretim endeksinin 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttığını açıkladı. Ulaştırma, konaklama, bilgi ve iletişim gibi alanlarda çeşitli artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 4 arttı.

TÜİK, kasım ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
