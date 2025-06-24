TÜİK Haziran Ayı Güven Endekslerini Açıkladı

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Hizmet sektörü güven endeksi haziranda yüzde 0,4 artarken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,7 azalış kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 artarken; perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5, inşaat sektöründe ise yüzde 1,7 azaldı.

TÜİK, haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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