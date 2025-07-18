TÜİK: Haziran 2025'te Türkiye'de 189 Bin 237 Taşıt Trafiğe Kaydedildi

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı haziran ayında motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trakya illerinde trafiğe kayıtlı araç sayısında artış gözlemlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında Türkiye genelinde 189 bin 237 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Trakya illerinde ise trafiğe kayıtlı araç sayılarında artış gözlendi.

Edirne'de haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 bin 790'a ulaştı. Tekirdağ'da bu sayı 368 bin 606 olarak kaydedilirken, Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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