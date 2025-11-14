TÜİK Eylül Raporu: Hizmet Üretiminde Yıllık Artış, Aylık Küçülme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 3,1 arttığını, aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretimi 2025 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 17,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,5 arttı.

Hizmet üretimi 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 arttı.