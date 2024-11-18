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TÜİK: Eylül Ayı Hizmet Üretim Endeksi Değişmedi

TÜİK: Eylül Ayı Hizmet Üretim Endeksi Değişmedi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermedi. Ancak aylık bazda yüzde 0,3'lük bir artış kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretim endeksi 2024 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişmedi.

TÜİK, eylül ayı hizmet üretim endeksi verilerini yayımladı. Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim olmadı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 arttı

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,0, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,0 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3,  gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,3 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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