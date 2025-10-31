TÜİK Eylül Ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Raporunu Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,91 arttı.

TÜİK, Eylül 2025 H-ÜFE verilerini açıkladı. H-ÜFE, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,76, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 40,43 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık artış yüzde 28,97 oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 39,18 artış gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek artış ulaştırmada görüldü

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.