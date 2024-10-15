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TÜİK Eylül 2024 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Artış Açıkladı

TÜİK Eylül 2024 Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarında Artış Açıkladı
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TÜİK, eylül ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 31,09, aylık yüzde 2 arttığını duyurdu. Yağlı meyveler ve canlı kümes hayvanları gibi ürünlerde önemli artışlar gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık yüzde 31,09, aylık yüzde 2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,28 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,74 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 17,23 artış ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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