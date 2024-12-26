Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

TÜİK: Enflasyon Sepetinde Pinpon Topu ve Bakır Çubuk Yok

TÜİK: Enflasyon Sepetinde Pinpon Topu ve Bakır Çubuk Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetinde pinpon topu ve bakır çubuk bulunduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Enflasyon sepetinin temel gıda maddeleri ve hanehalkı harcamalarına göre belirlendiği vurgulandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, pinpon topu ve bakır çubuğun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almadığı belirtildi.

TÜİK, enflasyon sepetinde yer alan maddelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler vermiştir. Pinpon topu ve bakır çubuk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır.

CHP Genel Başkanı'nın bu ifadeleri birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığı, böylece kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur.

TÜİK, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayınlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK Kalite Güvence Çerçevesinde de tanımlanmış olan 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır.

TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hanehalkının düzenli ödemeleri yer almaktadır.

2024 yılı itibarıyla toplam 406 maddeden oluşan bu sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
img

Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
img

Suriye'de istihbaratın başına genç isim! İlk toplantısına katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 26 Aralık Perşembe Siyah Kalp 15. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Aralık Akşehir, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.