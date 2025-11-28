TÜİK Ekim Ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Verilerini Açıkladı

(ANKARA)- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerine göre H-ÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde aylık yüzde 0,19 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,85 arttı.

TÜİK, Eylül 2025 H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,19; bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,02; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,85; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,96 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 30,92 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,92; konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,53; bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,64; gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,11; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,51; idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,01 arttı.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,91 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,91 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,03 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,16 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,52 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,78 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,18 azalış gerçekleşti.