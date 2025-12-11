Tüik: Ticaret Satış Hacmi Ekim Ayında Yıllık Yüzde 7,4 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ekim 2025" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 7,4, perakende satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi (2021=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 yükseldi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı. Perakende ticaret satış hacminde ise yıllık artış yüzde 15 oldu.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,6 azaldı

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 artış gösterdi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azalırken, perakende ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 0,2 arttı.