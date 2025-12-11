Haberler

Tüik: Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Toplamında Ciro Endeksi, 2025 Yılı Ekim Ayında Yıllık Yüzde 35,4 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2025'te toplam ciro endeksinin yıllık bazda %35,4 arttığını duyurdu. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Ciro Endeksleri, Ekim 2025" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, toplam ciro endeksi 2025 yılı ekim ayında yıllık bazda yüzde 35,4 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 artış gösterdi. Alt sektörlere bakıldığında; sanayi ciro endeksi yüzde 29,1, inşaat ciro endeksi yüzde 35,1, ticaret ciro endeksi yüzde 37,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 38,7 arttı.

Toplam ciro endeksi, 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Aylık verilere göre, sanayi ciro endeksi yüzde 0,8, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4, hizmet ciro endeksi ise yüzde 3,8 artış gösterdi. Ticaret ciro endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,4 azaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
