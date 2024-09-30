TÜİK: Eğitimde Muhtemel Süre 17,9 Yıl Oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel sürenin 17,9 yıl olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi Bülteni'ni yayımladı. Buna göre; Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, 2023 yılında 17,9 yıl oldu. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 12,3 yıl olarak hesaplandı. İlkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 1,3'lük düşüş gösterdi. 2021 yılından itibaren görülen bu düşüş, erkeklerde kadınlara oranla daha hızlı seyretti. Muhtemel eğitim süresi erkeklerde 2022 yılına göre yüzde 2,8'lik düşüş ile 17,6 yıl olurken, kadınlarda yüzde 0,3'lük artış ile 18,4 yıl oldu.

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ EN UZUN İL İSTANBUL

2023 yılında, il düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 20,3 yıl ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, 19,7 yıl ile Karabük, 19,6 yıl ile Ankara, 19,1 yıl ile Rize ve Erzincan izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan il 14,9 yıl ile Muş ve Şırnak olurken, bu illeri sırasıyla 15,1 yıl ile Ağrı ve Şanlıurfa, 15,8 yıl ile Mardin izledi.

Muhtemel eğitim süresinin 2019 ile 2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk 5 il sırasıyla yüzde 8,3 ile Gümüşhane, yüzde 4,6 ile Hakkari, yüzde 2,5 ile Van, yüzde 2,1 ile Diyarbakır ve yüzde 1,7 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği iller ise sırasıyla yüzde 10,4 ile Eskişehir, yüzde 10,3 ile Çankırı, yüzde 10 ile Yalova, yüzde 9,6 ile Antalya ve yüzde 8,6 ile Muğla oldu.

Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi, 2023 yılında kadınlar için 18,4 yıl, erkekler için ise 17,6 yıl oldu. Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. Erkeklerde İstanbul'u Karabük, Ankara, Erzincan ve Bayburt izlerken; kadınlarda sıralama Karabük, Tunceli, Ankara ve Rize olarak gerçekleşti. Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı, sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin takip ederken; muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu iller kadınlarda; Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı ve Bitlis oldu.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE ARTTI

Cinsiyet eşitliği endeksi, kadın muhtemel eğitim süresi değerinin erkek muhtemel eğitim süresi değerine oranı ile hesaplanıyor. Cinsiyet eşitliği endeksi 2023 yılında 1,05 oldu. 2018 yılında 0,97 olan endeks, 2023 yılında 0,08 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim gösterdi. Endeksin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla 1,12 ile Tunceli ve Iğdır, 1,10 ile Çanakkale, 1,09 ile Bartın ve Çankırı oldu. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu iller ise sırasıyla 0,95 ile Bitlis, Şanlıurfa ve Siirt, 0,96 ile Muş ve 0,98 ile Batman oldu.