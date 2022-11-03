TÜİK'e göre Ekim ayında enflasyon yüzde 85,51, ENAG'a göre yüzde 185,34.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 83,45'ten yüzde 85,51'e yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu ENAG'a göre ise enflasyon yüzde 185,34. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 83,45'ten 85,51'e yükseldi. TÜİK verilerine göre TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış ulaştırmada

2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 117,15 ile ulaştırma olurken, en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu.

Ekim'de bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana grup ise yüzde 0,36 ile eğitim olarak açıklandı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,71 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre yüzde 185,34

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttığını, yıllık enflasyonun yüzde 185,34 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TÜİK Eylül ayında yıllık enflasyonu yüzde 83 olarak açıklarken ENAG yüzde 186 olarak duyurmuştu.

DW / HT,EC