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TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6

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TÜİK: Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 9,6

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 9,6'ya geriledi.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK, işsizlik oranını erkeklerde yüzde 8,2 kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin etti.

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise yüzde 53 olarak ifade edildi.

TÜİK ayrıca mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinın Ağustos 2022'de bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saate çıktığını açıkladı.

DW / EC,CÖ

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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