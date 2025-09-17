TÜİK 2025 Hayvancılık İstatistiklerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Haziran ayında büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 58 milyon 206 bin baş olarak kaydedildi.

TÜİK, 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Hayvancılık İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin baş olarak gerçekleşti.