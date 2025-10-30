TÜİK, 2024 Sanayi Sektörü Enerji Tüketim İstatistiklerini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'nin 2024 yılı verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, sanayi sektörünün nihai enerji tüketimi 2024 yılında 1 milyon 717 bin 368 terajul olarak gerçekleşti. Enerji tüketiminde en büyük payı "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı.

TÜİK tarafından imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde yürütülen araştırma, 24 bin 671 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında girişimlerin 2024 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ilişkin bilgiler derlendi. Ayrıca cevaplayıcıların 2023 yılı verilerinde yaptığı güncellemeler doğrultusunda, geçen yıla ait veriler de revize edildi.

Sanayi sektörünün nihai enerji tüketimi 2024 yılında 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla en büyük pay yüzde 28,8 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörünün oldu. Bu sektörü yüzde 22,7 ile "ana metal sanayii", yüzde 10,9 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,4 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" izledi. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2, "inşaat" sektörünün payı ise yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Sanayi sektöründe enerji kaynakları itibarıyla en yüksek pay yüzde 28,3 ile elektriğe ait oldu. Elektriği yüzde 23,6 ile doğal gaz, yüzde 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,0 ile petrol ürünleri izledi.

Alt sektörler içinde enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe en fazla tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri olurken, bu kaynağı yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,7 ile elektrik takip etti.