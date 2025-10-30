Haberler

TÜİK, 2024 Sanayi Sektörü Enerji Tüketim İstatistiklerini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi sektöründe 2024 yılına ait nihai enerji tüketimi verilerini yayımladı. Sanayi sektörü 1 milyon 717 bin 368 terajul enerji tüketti. En büyük pay, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'nin 2024 yılı verilerini açıkladı. Araştırmaya göre, sanayi sektörünün nihai enerji tüketimi 2024 yılında 1 milyon 717 bin 368 terajul olarak gerçekleşti. Enerji tüketiminde en büyük payı "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı.

TÜİK tarafından imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde yürütülen araştırma, 24 bin 671 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmeleriyle gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında girişimlerin 2024 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ilişkin bilgiler derlendi. Ayrıca cevaplayıcıların 2023 yılı verilerinde yaptığı güncellemeler doğrultusunda, geçen yıla ait veriler de revize edildi.

Sanayi sektörünün nihai enerji tüketimi 2024 yılında 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla en büyük pay yüzde 28,8 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörünün oldu. Bu sektörü yüzde 22,7 ile "ana metal sanayii", yüzde 10,9 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,4 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" izledi. "Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 6,2, "inşaat" sektörünün payı ise yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

Sanayi sektöründe enerji kaynakları itibarıyla en yüksek pay yüzde 28,3 ile elektriğe ait oldu. Elektriği yüzde 23,6 ile doğal gaz, yüzde 22,6 ile katı fosil yakıtlar ve yüzde 14,0 ile petrol ürünleri izledi.

Alt sektörler içinde enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe en fazla tüketilen enerji kaynağı yüzde 32,7 ile petrol ürünleri olurken, bu kaynağı yüzde 27,5 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 18,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,7 ile elektrik takip etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...

Bahis skandalını farklı boyuta taşıyacak iddia: VAR odasında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.