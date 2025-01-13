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TÜİK: 2024 Kasım Ayı Ciro Endeksi Yüzde 42,4 Arttı

TÜİK: 2024 Kasım Ayı Ciro Endeksi Yüzde 42,4 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Kasım ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık yüzde 42,4 oranında arttı. Aylık bazda ise toplam ciro yüzde 2,6 yükseldi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılının Kasım ayına ait ciro endeksleri verilerine göre, toplam ciro yıllık yüzde 42,4 arttı.

TÜİK, 2024 yılının Kasım ayına ait ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi yüzde 53,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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