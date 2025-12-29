Tüik: Türkiye'de 2024 Yılı Fiyat Düzeyi Endeksi En Yüksek Bölge İstanbul Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi (BSGP) istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 ( İstanbul ) oldu.

TÜİK'in yayımladığı 2024 yılı Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi rapounda, Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 112,6 ile TR10 ( İstanbul ), en düşük bölgesi ise 91,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

Bu endeks değerleri, TR10 İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'in ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en pahalı bölge TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106,0 ile TR22 Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,1 ile TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olarak hesaplandı.

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en pahalı bölge TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu

Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile TR22 Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 87,1 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Konut ana harcama grubunda en pahalı bölge TR10 (İstanbul)

Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi de 147,3 ile TR10 İstanbul'da hesaplandı. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,8 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ana harcama grubunda en pahalı bölge TR10 (İstanbul)

Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile TR10 İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 95,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en pahalı bölge TR31 (İzmir) oldu

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 113,8 ile TR31 (İzmir) olarak belirlendi. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 88,5 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

Diğer ana harcama gruplarında fiyat düzeyi endeksleri bölgelere göre değişiklik gösterdi

Alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubu fiyat düzeyi endeksleri bölgeler arasında küçük farklılıklar gösterdi. Endeks 100,1 ile 99,6 arasında değerler aldı. Ev eşyası ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 94,1 ile TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) oldu.

Sağlık ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 136,8 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 73,6 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.

Haberleşme ana harcama grubunda yer alan telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması nedeniyle bölgeler arasında önemli bir fiyat farklılığı görülmedi. Fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 102,3 ile TR31 (İzmir), en düşük bölge ise 97,4 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) oldu.

Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105,0 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 93,4 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) olarak hesaplandı.

Eğitim ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 138,8 ile TR10 (İstanbul)'da, aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge ise 58,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) olarak ölçüldü.

Çeşitli mal ve hizmetler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 109,0 ile TR10 (İstanbul)'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 92,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu.